PUBG Mobile x Dragon Ball Super: come sbloccare gratis le skin e la modalità con Shenron

Come ormai ben saprete, da oggi sono disponibili i contenuti di Dragon Ball Super in PUBG Mobile, che dopo aver invaso Fortnite Capitolo 4 con ben due eventi ha raggiunto anche il free to play per smartphone e tablet.

Grazie a questo evento, che durerà fino al prossimo settembre 2023, tutti i giocatori possono non solo evocare il Drago Shenron durante i match del battle royale, ma anche sbloccare alcuni elementi estetici ispirati ai più famosi personaggi della serie di anime e manga. Scopriamo come fare per ottenere alcune di queste skin in PlayerUnknon's Battlegrounds per dispositivi mobile.

Come sbloccare la nuova modalità

Il primo step da seguire consiste nel raggiungimento del Livello 8 del profilo: molto probabilmente lo avrete già raggiunto in passato, ma se avete iniziato a giocare proprio in occasione dell'arrivo dei contenuti a tema Dragon Ball Super, dovrete completare qualche partita per scalare i primi gradi online. Soprattutto se siete alle prime armi, vincere le partite sarà semplicissimo a causa del livello di abilità molto basso dei vostri contendenti, grazie al quale potrete accumulare decine di eliminazioni e, di conseguenza, un bel po' di esperienza. Una volta al Livello 8, avrete accesso alla modalità Battle Royale: Dragon Ball Super, che è la chiave per sbloccare le varie skin. Si tratta di una modalità completamente slegata dalla classica battle royale, poiché si combatte in una mappa creata appositamente dagli sviluppatori e, nei panni di Goku e soci, non si utilizzano le armi da fuoco ma le mosse speciali dei Saiyan e dei loro nemici.

Come sbloccare le skin

Sebbene alcuni contenuti estetici legati all'evento PUBG Mobile x Dragon Ball Super siano disponibili esclusivamente a pagamento, vi è l'opportunità di ottenere i costumi di Goku, Goku Super Saiyan, Vegeta, Vegeta Super Saiyan e Freezer in maniera del tutto gratuita. Completando partite nelle modalità classiche oppure in Battle Royale: Dragon Ball Super, accumulerete una speciale valuta che vi permetterà di scalare i livelli di un mini-pass chiamato Dragon Ball Super Discovery. Il pass in questione include una miriade di ricompense gratuite, la maggior parte delle quali consiste in loot box. Ed è proprio all'interno delle loot box che potrete trovare le preziose skin dell'evento. Nel caso in cui non doveste avere abbastanza fortuna con le 28 loot box disponibili gratis, potrete sempre acquistarne altre tramite microtransazioni.

Per il momento non è ancora possibile ottenere i costumi di Gohan e Piccolo e non sappiamo se tra 26 giorni, quando verranno sbloccati, sarà possibile ottenerli in via gratuita grazie ai forzieri. Nel frattempo, vi ricordiamo che PUBG Mobile ha generato 9 miliardi di dollari in ricavi in pochissimo tempo.