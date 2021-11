PUBG New State è disponibile su iOS e Android: link per il download gratis

Il tanto atteso giorno del lancio di PUBG: The State è finalmente arrivato: il battle royale è ora disponibile gratis (con acquisti in-game) per tutti i giocatori su iOS e Android!

PUBG New State | Download Gratis

PUBG State, sviluppato da PUBG Studios, è descritto dai suoi creatori come un battle royale di nuova generazione nel quale si danno battaglia 100 giocatori muniti di differenti tipi di armi ed attrezzature, veicoli e oggetti consumabili. Gli scontri a fuoco realistici sono stati ottimizzati per i dispositivi mobili dotati di controlli touch e arricchiti con meccaniche di gioco esclusive come schivate, droni e richieste di supporto. Il gioco introduce un campo di battaglia completamente nuovo per la serie, dal momento che è ambientato decenni dopo il PUBG originale. Per la precisione, ci troviamo nel 2051, in un clima anarchico nel quale hanno trovato terreno fertile una serie di nuove fazioni. A seguire trovate i requisiti di sistema.

Requisiti di sistema iOS

iPhone, iPad e iPod Touch: iOS 13.0 o successivo

Requisiti di sistema Android

Processore: 64 bit (ABI arm64 o superiore)

Memoria RAM: 2 GB o superiore

Sistema operativo: Android 6.0 o superiore

Open GL 3.1 o superiore / Vulkan 1.1 o superiore

Prima di procedere al download, vi consigliamo di guardare il trailer di lancio di PUBG New State che abbiamo allegato in cima a questa notizia.