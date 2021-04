PUBG New State, Alfa Tecnica annunciata: i primi dettagli sui test gratuiti

In seguito all'annuncio di PUBG: New State, giungono ulteriori informazioni sul prossimo capitolo della serie battle royale di Player's Unknown Battlegrounds.

Nello specifico, il team di sviluppo conferma la possibilità per i giocatori di prendere parte ad una serie di sessioni di test della produzione. Strutturate in Alfa Tecnica, queste si svolgeranno in molteplici ondate, così da garantire una maggiore affluenza complessiva. PUBG Studio allerta comunque il pubblico di appassionati, specificando che ogni prova potrà garantire un numero limitato di accessi, poiché i test non saranno attivati in tutte le regioni geografiche di distribuzione di Player's Unknown Battlegrounds: New State.

Su questo fronte, PUBG Studio invita ad attendere dettagli ulteriori, mentre viene confermata sin da ora la finestra di debutto dei test. Questi ultimi si svolgeranno nel corso del secondo trimestre dell'anno, dunque nel periodo compreso tra l'aprile da poco iniziato e la fine del mese di giugno. In attesa di offrire al pubblico maggiori informazioni su PUBG: New State, il team di sviluppo conferma che il nuovo battle royale approderà sul mercato videoludico nel corso del 2021.



I giocatori interessati alla nuova iterazione della celebre IP, ricordiamo che sono già aperte le preregistrazioni per Player's Unknown Battlegrounds: New State, attesso su dispositivi mobile Android e iOS.