PUBG New State: data d'uscita per il battle royale gratis su Android e iOS

Il canale YouTube ufficiale di PUBG: New State si è appena aggiornato con un nuovo e frenetico filmato che presenta al pubblico il nuovo battle royale gratis e ne svela la data d'uscita.

Il nuovo battle royale degli autori di PlayerUnknown's Battlegrounds approderà sia su Android che iOS a partire dal prossimo 11 novembre 2021 e sarà scaricabile gratuitamente da tutti i possessori di un dispositivo compatibile. Stando a quanto dichiarato dal team di sviluppo, il titolo offre un comparto grafico di altissimo livello e un'esperienza di gioco dalle notevoli dimensioni, grazie al supporto per 100 giocatori e la presenza di una mappa molto generosa in termini di estensione. PUBG: New State è ambientato diversi anni dopo il suo predecessore e propone la possibilità di passare dinamicamente dalla prima alla terza persona.

Ecco di seguito i link per effettuare la preregistrazione sui due principali store digitali e fare in modo che il download si avvii automaticamente all'uscita:

Al momento non è chiaro se le preregistrazioni consentiranno l'accesso a ricompense esclusive e probabilmente ne sapremo di più in prossimità del lancio.