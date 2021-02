PUBG New State è il nuovo gioco della serie: pre-registrazioni aperte

Mentre i rumor diffusisi a gennaio di quest'anno suggerivano l'annuncio di un PUBG 2, dalle fucine creative dell'universo di Player's Unknown BattleGrounds giunge invece una comunicazione differente.

Come potete infatti verificare direttamente in calce a questa news, i team di Krafton e PUBG Studio hanno annunciato una ulteriore iterazione mobile del battle royale. Con la presentazione ufficiale di PUBG: New State, una terza produzione videoludica arricchisce così il panorama del fenomeno shooter. Al momento, è stato distribuito unicamente un primo trailer del gioco, che potete visionare direttamente in calce a questa news. PUBG: New State troverà spazio esclusivamente su dispositivi mobile, sia Android sia iOS. Per il momento, tuttavia, le pre-registrazioni sono aperte solamente agli utenti con accesso allo store di Google Play:

Il format di base di PUBG: New State non sembra allontanarsi molto da quello tipico della serie. Il gioco mobile vedrà infatti affrontarsi un totale di 100 giocatori all'interno di un'area delimitata da un confine di colore blu. Man mano che questo si restringe, restare in vita diverrà sempre più complesso. Il titolo è tuttavia ambientato nel futuro, per la precisione nel 2051, in un contesto in cui l'anarchia regna sovrana e molteplici fazioni si contendono il potere.