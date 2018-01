PUBG: Neymar Jr. fa una curiosa richiesta agli sviluppatori

Il successo di cui sta godendo PlayerUnknown's Battlegrounds , lo sappiamo, non ha precedenti. Giocatori comuni e VIP fanno a gara per pubblicare le proprie esperienze con il titolo Bluehole. Ora, una delle più grandi superstar sportive del pianeta ha avanzato una richiesta molto particolare agli sviluppatori.

Neymar da Silva Santos Júnior è il giocatore di calcio più “costoso” al mondo, dopo il suo trasferimento (lo scorso agosto) da 263 milioni dal Barcellona al Parigi Saint-Germain.

L'attaccante brasiliano venticinquenne, in passato, ha dichiarato tutto il suo amore per l'esport e per il gaming in generale (gioca oltre venti ore a settimana a CS:GO) ed è considerato un amico del team professionistico SK Gaming, attivo proprio in CS: GO. In più occasioni è anche stato fotografato assieme a loro.

Sembra che il suo amore per i giochi per PC si estenda anche oltre Counter Strike, considerando la curiosa richiesta avanzata dal ragazzo agli sviluppatori di PUBG.

PUBG è il gioco attualmente disponibile su Steam più giocato (e venduto) in assoluto. Una caratteristica che non è attualmente disponibile al pubblico, però, è la possibilità di avere un server personalizzato. Mancanza che il buon Neymar Jr. pare voler "aggirare". In buona sostanza, il brasiliano chiede proprio di avere un server personalizzato.

Vedremo se la risonanza social del messaggio (La stella brasiliana conta quasi 37 milioni di follower solo su Twitter) convincerà gli sviluppatori a pensarci, fosse anche solo per un po' di pubblicità gratuita che, di questi tempi, non guasta mai.