PUBG: nuova mappa 4x4km e secondo test server tra le novità in arrivo nel 2018

Con un nuovo post pubblicato sul sito ufficiale del gioco, gli sviluppatori dihanno parlato delle diverse novità in produzione, confermando l'arrivo di un secondo test server sue di una nuova mappa 4x4km pensata per i match più rapidi.

Tanto per cominciare, gli sviluppatori hanno annunciato l'arrivo di un secondo test server per la versione PC di PlayerUnknown's Battlegrounds, da accostare a quello standard e all'altro server pensato per testare i nuovi aggiornamenti del gioco.

"La mappa offrirà una densità di giocatori più alta sul campo di battaglia, così da dare vita a match più brevi e frenetici. Vogliamo metterla nelle vostre mani il prima possibile, ascoltando con attenzione i vostri feedback" si legge nel post, in riferimento alla nuova mappa 4x4km in arrivo nel secondo test server PC di PUBG.

Per concludere, il team ha confermato anche la produzione di un'altra mappa 8x8km, arena che a sua volta sarà disponibile sul nuovo test server sperimentale del gioco il prima possibile. L'iter è sempre quello di far provare la nuova mappa ai giocatori, in modo da ascoltarne i feedback per eventuali modifiche da apportare al bilanciamento. Cosa ne pensate di queste novità in arrivo a breve su PlayerUnknown's Battlegrounds?