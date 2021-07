PUBG: la nuova mappa 8x8 Taego è disponibile da oggi con la patch 12.2

Tra meno di un'ora, al termine di un'operazione di manutenzione avviata questa notte, tutti i giocatori PC di PlayerUnknown's Battlegrounds potranno beneficiare dei nuovi contenuti della corposa patch 12.2, tra cui è compresa la mappa 8x8 di Taego.

Taego è dotata di una varietà di terreni e ambienti diversi, con numerose città, complessi e punti di interesse unici in tutto il campo di battaglia, oltre che di una fauna selvatica in grado di reagire ai movimenti e ai suoni prodotti dai giocatori: al momento dello sparo, ad esempio, gli stormi di uccelli (ce ne sono di due tipologie) possono sparpagliarsi rivelando la posizione agli avversari. Taego può essere selezionata come mappa in primo piano ed è disponibile sia in modalità TPP sia in FPP: include modalità solo o squadra, mentre non contempla la modalità a due giocatori. Può ospitare fino a 100 partecipanti e all'occorrenza anche i bot. Trovate un'anteprima della mappa nel trailer allegato in apertura di notizia.

Assieme a Taego, la patch 12.2 di PUBG ha introdotto anche due funzionalità esclusive della nuova mappa: la BR rivalsa e l’autodefibrillatore. La BR Rivalsa è una meccanica di gioco che offre ai giocatori che muoiono nella prima fase della zona blu la possibilità di tornare a combattere in un momento successivo della partita. L’auto-defibrillatore è invece un oggetto del mondo di gioco che consente ai giocatori di rianimarsi quando vengono neutralizzati senza bisogno che lo faccia un compagno di squadra (uò essere usato in modalità solo e nelle partite a squadre).

Taego offre anche due armi esclusive: il K2, un fucile d’assalto calibro 5,56 mm generato nel mondo di gioco e molto diffuso negli anni Ottanta e Novanta (epoca alla quale è ispirata la nuova mappa), e l'MK12, un potentissimo e velocissimo DMR calibro 5,56 mm reperibile come bottino nelle partite normali e personalizzate. Per maggiori dettagli sulle novità della patch 12.2, leggete il changelog sul sito ufficiale di PUBG.