PUBG: la nuova modalità a tempo limitato è ora disponibile sui test server per PC

La nuova modalità a tempo limitato di PlayerUnknown's Battlegrounds è ora disponibile in prova sutramite i test server. Questa settimana si potrà giocare con un totale di 8 giocatori in un team con un drop rate dei fucili raddoppiato.

Come confermato da Bluehole nella giornata di ieri, PlayerUnknown's Battlegrounds inizierà ad accogliere le modalità a tempo limitato a partire da questa settimana, prendendo spunto da quanto fatto da Epic Games con Fortnite.

Stando alle parole degli sviluppatori, la modalità Evento può essere vista come una Partita Personalizzata dotata di un preset in costante cambiamento. Non si tratterà di semplici match custom, tiene a precisare Bluehole, dal momento che al loro interno verranno inclusi alcuni contenuti inediti disponibili per un periodo di tempo limitato.

Questa settimana si parte con il primo evento dedicato ai team di 8 giocatori, con la variante del drop rate raddoppiato per i fucili: a partire da adesso gli utenti PC di PlayerUnknown's Battlegrounds potranno provare in anteprima questa modalità a tempo limitato nei server test, nell'attesa che l'evento venga reso disponibile per tutti in modo definitivo.