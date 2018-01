PUBG: la nuova patch per Xbox One si concentrerà sulla base militare

L'account ufficiale Twitter diha recentemente dato un indizio sulle modifiche in lavorazione per la versionedel celebre battle royale. La patch, in arrivo questa settimana, si concentra sulla base militare.

Nel precedente aggiornamento distribuito da Bluehole sulla console di Microsoft, sono stati effettuati dei cambiamenti circa l'utilizzo dell'inventario di gioco e il sistema di mira, mentre l'ultimo update per PC punta a migliorare la stabilità dell'online, in particolare nelle zone dove sono presenti un gran numero di giocatori contemporaneamente.

PlayerUnknown's Battltegrounds è attualmente disponibile su PC e in esclusiva console su Xbox One, piattaforma dove ha raggiunto i tre milioni di giocatori.