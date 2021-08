PUBG ha un nuovo, buffo nome ufficiale: ecco come si chiama adesso

PlayerUnknown's Battlegrounds non ha certo bisogno di particolari presentazioni: nato come mod di ArmA II e disponibile come gioco indipendente dal 2017, si tratta del gioco che ha favorito l'esplosione dei battle royale presso il pubblico di massa. Per comodità ci si riferisce ad esso con il suo famoso nome abbreviato: PUBG.

Ma a quanto pare il produttore Krafton ha deciso di cambiare il nome del celebre battle royale, facendo maggiormente leva appunto sull'acronimo che la maggior parte di appassionati e addetti ai lavori utilizzano per riferisci al gioco. Su Steam il titolo è ora noto come PUBG: Battlegrounds. Che starebbe quindi a significare Player Unknown's Battlegrounds: Battleground. E il cambio è ufficiale, come verificato dalla testata PC Gamer che si è messa in contatto con i rappresentanti di Krafton che hanno spiegato i motivi dietro questa decisione della società.

"Krafton sta attivamente espandendo il brand di PUBG attraverso una serie di nuove esperienze ambientate all'interno del suo universo", spiegano i rappresentanti, che aggiungono: "Rinominare PlayerUnknown's Battlegrounds in PUBG: Battlegrounds è solo il primo passo verso la realizzazione del nostro scopo. I prossimi titoli del franchise porteranno il nome PUBG, come si può vedere nel nostro prossimo gioco, PUBG: New State". Insomma, i motivi dietro questo nuovo, buffo titolo ufficiale sono tutti legati all'idea di rendere sempre più forte il nome del brand per espanderlo sempre di più. Anche se la scelta rimane piuttosto curiosa. Cosa ne pensate?

Nel frattempo si stanno diffondendo rumors che vedono PUBG passare al free to play, seguendo quindi la scia dei concorrenti COD Warzone e Apex Legends. Tra le altre voci degli scorsi mesi, sembra inoltre che PUBG 2 sia stato cancellato da Bluehole.