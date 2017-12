PUBG: NVIDIA svela in anteprima una nuova arma della mappa nel deserto

: NVIDIA svela oggi in anteprima su GeForce.com una nuova arma della mappa del deserto, che sarà presto disponibile su(PUBG). La nuovaè una pistola a sei colpi con munizioni calibro 45 e caricatore rapido e sarà introdotta come arma al momento del lancio della nuova mappa PUBG ambientata nel deserto.

La R45 (che potete ammirare tramite l'immagine in calce alla notizia) prenderà il posto della pistola R1895 della mappa Erangel, che non sarà, invece, più presente nella nuova mappa ambientata nel deserto.

PUBG supporta la tecnologia NVIDIA ShadowPlay Highlights, che sarà in grado di immortalare in automatico le uccisioni effettuate grazie alla R45 e tutti i momenti di gioco più emozionanti. Per giocare a PUBG in 4K sarà necessaria una GPU GeForce GTX 1080 Ti.

PlayerUknown's Battlegrounds continua ad essere il gioco per PC più popolare, con oltre 24 milioni di dollari di incassi. Nel corso del mese di Dicembre il gioco uscirà dalla versione Early Access e verrà introdotta la nuova mappa ambientata nel deserto e molto altro. Proprio nella giornata odierna, Bluehole ha svelato che la mappa desertica sarà denominata "Miramar": presto ne vedremo il gameplay, in occasione dei Game Awards 2017, in programma domani, 7 dicembre 2017.