PUBG: oltre ai premi, il titolo si porta a casa sette Guinness World Record

Brendan Greene non solo ha fatto incetta di premi ai, ma ha anche avuto il piacere di ricevere benassegnati, ovviamente, a PlayerUnknown's Battlegrounds.

I premi ricevuti da Greene includevano "Il gioco in Early Access che ha venduto più velocemente 1 milione di unità", "Il gioco in accesso anticipato ad arrivare a 100 milioni di dollari" e "primo videogioco a raggiungere 2 milioni di giocatori simultanei su Steam".

Nel mese di agosto, PUBG ha superato Dota 2 nel record di utenti contemporaneamente connessi e ha infranto la barriera dei due milioni di giocatori poco più di un mese dopo. Solo dieci giorni fa, il gioco è stato confermato ha oltrepassato il numero di 20 milioni di copie vendute.

PUBG ha anche vinto il Guinness World Record per "Il gioco più attivo su Steam", "Numero di giocatori simultaneamente connessi per un gioco in Early Access", "Primo videogame non Valve a essere il gioco più giocato su Steam".

I riconoscimenti non sono finiti qui per PUBG, in quanto vi ricordiamo che il titolo ha vinto i Golden Joystick Award per "Miglior gioco multigiocatore" e "Gioco PC dell'anno".

Il gioco arriverà il 12 dicembre su Xbox One in game preview, mentre si avvicina sempre più il momento in cui potremo vedere live la maxi patch 1.0 per PC.