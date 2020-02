PUBG Party cross-play: i giocatori PS4 e Xbox One possono giocare nella stessa squadra

Il supporto al cross-play tra PS4 e Xbox One in PUBG, introdotto lo scorso ottobre, era una funzionalità limitata, poiché permetteva ai giocatori delle due console di sfidarsi tra loro, ma non di unirsi sotto l'egida di una medesima squadra.

Ne abbiamo parlato al passato perché oggi, nel bel mezzo della Stagione 6, PlayerUnknown's Battlegrounds ha finalmente compiuto il passo in avanti che attendevamo da ben quattro mesi: con la pubblicazione della patch 6.2 sui server live, i giocatori Xbox One e PlayStation 4 possono entrare a far parte di un medesimo team.

Come conseguenza, la lista amici ha ricevuto un'importante rinfrescata. Innanzitutto, gli utenti ora possono cercare e aggiungere altri giocatori come amici sia che questi provengano dalla stessa piattaforma, sia che provengano da una piattaforma diversa. Inoltre, l'elenco amici adesso possiede quattro schede:

Piattaforma : mostra la lista amici suddivisi per piattaforma. I giocatori aggiunti alla lista amici mediante il loro gamertag Xbox Live (Xbox) o PSN (PS4) verranno mostrati qui;

: mostra la lista amici suddivisi per piattaforma. I giocatori aggiunti alla lista amici mediante il loro gamertag Xbox Live (Xbox) o PSN (PS4) verranno mostrati qui; Amici PUBG : questa è la nuova lista amici che vi permetterà di seguire tutti gli amici aggiunti mediante i gruppi cross-play. I giocatori possono aggiungere amici selezionando “Segui” quando guardano il profilo di un altro giocatore;

: questa è la nuova lista amici che vi permetterà di seguire tutti gli amici aggiunti mediante i gruppi cross-play. I giocatori possono aggiungere amici selezionando “Segui” quando guardano il profilo di un altro giocatore; Recenti : mostra i giocatori con cui avete giocato in squadra nelle partite recenti;

: mostra i giocatori con cui avete giocato in squadra nelle partite recenti; Squadra: mostra i vostri attuali compagni di squadra.

A grande richiesta, la patch 6.2 ha introdotto anche il Deathmatch a Squadre, che offre intensi scontri FPP 8vs8 su sette diversi campi di battaglia. Alle meccaniche tradizionali di PUBG, nella modalità DMS si aggiunge il respawn immediato in battaglia. L’indicatore di energia funziona diversamente nei Deathmatch a squadre: si riempie effettuando uccisioni e assist, e rigenera i PF se non si ricevono danni per 5 secondi. La squadra che accumula più uccisioni in 10 minuti o che raggiunge per prima 50 uccisioni vince il round. Vincere 2 round garantisce la vittoria della partita. Il Deathmatch a Squadre può essere avviato nella nuova sezione Arcade del menu.