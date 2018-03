PUBG: la patch #11 per Xbox One migliora performance, stabilità e inventario

Proseguono i lavori sulla versionedi, disponibile nell'ambito del programmaha appena pubblicato lache, pur non aggiungendo contenuti, migliora performance, stabilità e gestione dell'inventario.

Innanzitutto, gli sviluppatori hanno modificato la gestione delle texture e dei veicoli al fine di migliorare le performance. Per l'occasione, sono stati applicati alcuni fix non meglio specificati volti alla riduzione dei crash improvvisi dell'applicazione.

Il layout dell'inventario è stato modificato, con l'aggiunta di aree focali che permettono di identificare più facilmente le sezioni desiderate. È anche stata migliorata la selezione degli accessori delle armi e introdotta la possibilità di scrollare più velocemente utilizzando i tasti LT e RT. Infine, è stato aggiunto un contatore che mostra il numero dei giocatori rimanenti sull'aeroplano e sono stati risolti dei bug a causa dei quali la blue zone non veniva indicata correttamente e non era possibile sentire i passi dei nemici nelle vicinanze.

Cosa ne pensate di questi cambiamenti? Nel frattempo, PlayerUnknown's Battlegrounds su Xbox One ha raggiunto la ragguardevole cifra di 5 milioni di giocatori: per festeggiare, è stato pubblicato un pacchetto cosmetico celebrativo che sarà disponibile fino a domani 22 marzo. Il titolo ha fatto passi da gigante da quando è stato lanciato sul finire dello scorso anno, ma Digital Foundry non è ancora soddisfatta del comparto tecnico su Xbox One e Xbox One X.