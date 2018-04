PUBG: la patch #12 per Xbox One aggiunge nuove casse e migliora le performance

A circa tre settimana di distanza dall'ultima volta, la versione Xbox One di PlayerUnknown's Battlegrounds ha ricevuto una nuova patch, la dodicesima per la precisione.

Questo nuovo aggiornamento si focalizza in particolar modo sul miglioramento delle performance. Per fare ciò, gli sviluppatori sono intervenuti sull'ottimizzazione di alcuni effetti, come i particellari generati dal passaggio dei veicoli (la polvere che si alza, ad esempio) e le texture dell'erba. Risolve inoltre i crash legati alla chat vocale e il bug che faceva volteggiare i veicoli in aria senza alcun motivo.

Il danno subito dai giocatori quando vengono colpiti da un veicolo è stato nuovamente modificato: ora dipende dalla grandezza e dalla velocità degli stessi. Per quanto riguarda i passeggeri, minore è l'armatura del veicolo, maggiore sarà il danno che subiranno dopo un urto. Infine, segnaliamo l'aggiunta le casse cosmetiche Western Military, acquistabili con i Battle Point. Per tutte le altre modifiche vi consigliamo di consultare il changelog completo.

PlayerUnknown's Battlegrounds è disponibile su PC via Steam, su Xbox One nel programma Xbox Game Preview e sui dispositivi mobile iOS e Android. La mappa desertica Miramar arriverà su Xbox One nel corso del mese di maggio.