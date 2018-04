PUBG per Xbox One: la mappa Miramar disponibile nei server di test da domani 24 aprile

PUBG Corp. ha annunciato che la mappa desertica Miramar sarà disponibile per la versione Xbox One di PlayerUnknown's Battlegrounds a partire da domani 24 aprile.

Ad essere precisi, non si tratta di un debutto ufficiale vero e proprio, ma dell'inizio di una fase di test che durerà diversi giorni. I giocatori, per provare Miramar, dovranno seguire le seguenti istruzioni. Innanzitutto, dovranno cercare e scaricare dal Microsoft Store il server di test per la mappa, chiamato semplicemente "PUBG Test Server", che sarà disponibile a partire dalla mezzanotte di domani 24 aprile.

La mappa, tuttavia, sarà accessibile solamente nei prossimi giorni ad orari ben precisi, secondo il seguente schema:

25, 26 e 27 aprile: dalle 2:00 alle 8:00

28 e 29 aprile: dalle 20:00 alle 8:00

Sono orari abbastanza proibitivi per i giocatori europei, specialmente nei primi tre giorni, conseguenti al fatto che le partite si svolgeranno sui server nordamericani per una precisa scelta degli sviluppatori. Durante il periodo di prova, PUBG Corp. monitorerà attentamente il feedback che i giocatori sono invitati a fornire nella discussione dedicata del forum ufficiale. Il team sceglierà fino ad un massimo di 150 giocatori tra quelli che si riveleranno più utili nella scoperta di bug e problemi vari, e regalerà loro degli oggetti cosmetici in-game.

Vi ricordiamo la pubblicazione definitiva di Miramar nei server live di Xbox One è prevista per il mese di maggio. Intanto, la versione PC di PlayerUnknown's Battlegrounds si prepara ad accogliere numerosi bilanciamenti ad armi, accessori ed elmetti di livello 3.