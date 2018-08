PUBG per Xbox One: versione 1.0 in uscita il 4 settembre; annunciato un controller a tema

Durante la speciale puntata Inside Xbox in diretta dalla Gamescom di Colonia, PUBG Corporation ha annunciato che il 4 settembre verrà pubblicata la versione 1.0 di PlayerUnknown's Battlegrounds per Xbox One.

Il titolo battle royale era disponibile sulle console di Redmond fin dallo scorso mese di dicembre nell'ambito del programma Game Preview. Da allora ha ricevuto numerose patch che hanno migliorato l'esperienza di gioco, introdotto nuove funzionalità come il meteo dinamico e aggiunto nuovi contenuti, tra i quali spicca la mappa desertica Miramar. Il titolo, quindi, è finalmente pronto al debutto ufficiale, fissato come già specificato per il 4 settembre.

Per l'occasione, è anche stato svelato il controller Xbox One Wireless PUBG Special Limited Edition, che potete ammirare nel video e nell'immagine allegati in calce a questa notizia.