PUBG: i più famosi streamer avranno skin personalizzate e dedicate, grazie a Twitch

Twitch e PUBG Corp. hanno unito le forze creare oltre 200 skin personalizzate per gli streamer di PlayerUnknown's Battlegrounds per celebrare la seconda stagione di Broadcaster Royale.

"I fan di Twitch amano celebrare e supportare i loro streamer preferiti di PUBG", ha dichiarato John Howell, VP of Global Partnerships di Twitch. "Offrendo una quantità senza precedenti di skin su misura per queste popolari personalità, ci assicuriamo che i fan possano supportare a dovere i loro streamer preferiti".

La maggior parte delle skin che comprendono camicie, armi e altri oggetti cosmetici, sono basate sui partecipanti della prima stagione dell'evento Broadcaster Royale. Questo torneo in formato Duo offre ai giocatori la possibilità di competere contro alcuni dei più grandi streamer di Twitch, come Michael "Shroud" Grzesiek, Lil_Lexi e Sacriel, per un montepremi da $ 300.000.

Tutti gli oggetti possono essere acquistati da Twitch o Steam e fino a 10 oggetti saranno distribuiti esclusivamente agli utenti di Twitch Prime. Ma gli articoli saranno in vendita solo per le prossime tre settimane.

Gli oggetti del set vengono venduti separatamente per $ 4,99 ciascuno, oppure potete acquistare il pacchetto di quattro oggetti Shroud per $ 14,99. Le entrate derivanti dalla vendita di questi articoli supportano direttamente lo streamer Twitch.

Chiunque desideri partecipare alla seconda stagione di Broadcaster Royale può registrarsi sul sito Web del torneo. Le iscrizioni si chiuderanno il 25 settembre. Le finali per l'evento si terranno a TwitchCon ad ottobre. I vincitori avranno inoltre l'opportunità di creare i propri oggetti di gioco PUBG da vendere.