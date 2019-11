PUBG potrebbe presto ricevere il supporto ai Clan su PC, PS4 e Xbox One

Con il lancio della Stagione 5 e l'aggiornamento grafico di Miramar, PlayerUnknown's Battlegrounds si è arricchito con un bel po' di nuovi contenuti. Come ogni gioco a svilupo continuo che si rispetti, in ogni caso, è destinato ad espandersi ulteriormente in futuro.

I data miner, costantemente all'opera, hanno analizzato i file introdotti dalla patch 5.1 e hanno scoperto che il supporto ai Clan, già presente nella versione mobile del gioco, potrebbe presto fare il debutto anche su PC e, di conseguenza, anche su Xbox One e PlayStation 4. Stando all'utente PlayerIGN, principale autore della scoperta, i nomi dei clan potranno essere composti da un minimo di 2 ad un massimo di 15 caratteri, mentre il TAG dovrà essere compreso tra 2 e 4 caratteri. Sembra che il limite di membri sarà impostato a 20 e che sarà presente anche una sezione dedicata al reclutamento. Creare un Clan, inoltre, non sarà affatto gratuito, dal momento che l'apertura richiederà un esborso di ben 5.000 BP.

La funzionalità probabilmente, sarà legata alla nuova modalità competitiva in arrivo, visto che sarà anche aggiunta la dicitura No Clan nelle classifiche, per distinguere i giocatori solitari da quelli appartenenti ad un Clan. Purtroppo, non ci sono indicazioni sulla data di lancio di questa funzionalità, che ci auguriamo avvenga quanto prima. In PUBG Mobile è disponibile fin dal luglio del 2018.