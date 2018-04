PUBG: presto si potrà scegliere la mappa in cui giocare

PUBG Corp e Bluehole hanno annunciato che PlayerUnknown's Battlegrounds riceverà presto una feature molto richiesta dagli utenti: la possibilità di scegliere la mappa in cui disputare le varie partite online.

La possibilità di scegliere la mappa in cui giocare, in effetti, appare come una feature piuttosto basilare per qualsiasi gioco online, ma a quanto pare l'implementazione di questa funzione è risultata più difficile del previsto. A detta degli sviluppatori, infatti, una simile opzione avrebbe potuto causare qualche problema di troppo nel matchmaking di PlayerUnknown's Battlegrounds, ma pare che alla fine sia stata trovata una soluzione all'inconveniente.

Come potete vedere nell'immagine riportata in calce alla notizia, Bluehole e PUBG Corp hanno condiviso un'anteprima della schermata di selezione della mappa, spiegando brevemente il funzionamento della feature. I giocatori potranno scegliere la loro mappa preferita dal menù principale, in modo da giocare sempre nella stessa location tra una partita e l'altra. Nel caso venga selezionata più di una mappa, invece, il matchmaking provvederà a sceglierne casualmente una.

Anche voi attendevate questa feature? Gli sviluppatori non hanno ancora annunciato la data di pubblicazione dell'update, ma hanno specificato che l'aggiornamento con la nuova funzione per scegliere la mappa arriverà "presto". A questo punto non rimane che attendere ulteriori dettagli dallo studio.