PUBG: la prima patch della versione 1.0 migliora la scelta della mappa

ha pubblicato la prima patch delladi PlayerUnknown's Battlegrounds : l'aggiornamento risolve una serie di bug e migliora la votazione della mappa, permettendo di alternare in modo più equilibrato le due location attualmente disponibili.

Grazie alla nuova patch, dunque, le partite verranno distribuite in egual misura su Erangel e Miramar, in modo da alternare le due mappe con una frequenza equivalente. Migliorato anche il sistema dei replay, in modo che i giocatori possano vedere i filmati di gioco solo a tre minuti di distanza dalla morte (evitando che gli utenti fuori gioco possano rivelare la posizione degli avversari ai propri compagni).

Risolti inoltre una serie di bug, come quello che impediva ai proiettili di penetrare alcune recinzioni da entrambi i lati. Se volete conoscere tutti i dettagli dell'aggiornamento, a questo indirizzo trovate il changelog completo della patch.