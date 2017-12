PUBG: le prime recensioni sono positive, Metascore superiore a 90

è uscito ieri dalla fase Early Access e per l'occasione sono arrivate anche le prime recensioni complete da parte delle principali testate internazionali, le quali hanno premiato il gioco con voti decisamente positivi.

In particolare, segnaliamo le recensioni di Polygon (100/100), GameInformer USA (95/100), Windows Central (80/100), USGamer (80/100) e Gamer.no (80/100). Allo stato attuale, il Metascore di PUBG per PC su Metacritic è pari a 91/100, destinato a mutare con l'arrivo di ulteriori pareri.

PlayerUnknown's Battlegrounds ha raggiunto recentemente quota 30 milioni di giocatori attivi, l'uscita dall'Early Access ha portato in dote nuovi contenuti (tra cui la mappa Miramar) grazie all'aggiornamento 1.0 per PC. Su Xbox One, PUBG è invece in fasee Game Preview, il gioco dovrebbe lasciare l'accesso anticipato nel corso del 2018.