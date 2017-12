PUBG: problemi con un personaggio femminile, gli sviluppatori si scusano con la community

Polemiche su, a causa di un vecchio modello poligonale di un personaggio femminile pubblicato sui server per errore. Il problema? Il modello in questione presentava chiaramente la forma delle parti intime ben visibili attraverso la biancheria.

L'immagine ha rapidamente fatto il giro dei social ma gli sviluppatori di Bluehole si sono affrettati a pubblicare un messaggio per chiarire la situazione, spiegando come le texture in questione siano in realtà state caricate online per errore, in realtà si tratta di file risalenti a un vecchio prototipo del personaggio abbandonato da più di due anni.

Il team ha definitivamente rimosso il materiale dai server, la pubblicazione è avvenuta per errore, PUBG. Inc si scusa per l'accaduto e promette di prestare maggiore attenzione in futuro. Ricordiamo che PlayerUnknown's Battlegrounds è in dirittura di arrivo su Xbox One e Xbox One X, il gioco sarà disponibile sulla console Microsoft a partire da domani, martedì 12 dicembre.