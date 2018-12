PUBG PS4, Red Dead Online e A Night With tra le dirette della settimana

Nuova settimana e nuove dirette targate Everyeye Live: nei prossimi 7 giorni vi proporremo i live gameplay di PUBG per PlayStation 4, Just Cause 4, Red Dead Online, oltre ai consueti Q&A settimanali e una nuova puntata di A Night With....

Lunedì 10 dicembre

Ore 17:00 - PUBG x PS4

Ore 21:30 - Fortnite feat RNade

Martedì 11 dicembre

Ore 16:00 - Q&A

Ore 17:00 - Red Dead Online

Ore 19:00 - FIFA 19 feat. Il Green

Ore 21:00 - Destiny 2: I Rinnegati Feat Giorno Gaming

Mercoledì 12 dicembre

Ore 17:00 - Just Cause 4

Ore 21:00 - Ring of Elysium feat RNade

Giovedì 13 dicembre

Ore 17:00 - Red Dead Online

Ore 19:00 - FIFA 19 feat Il Green

Ore 20:00 - 7 Giorni

Ore 21:00 - A Night With

Venerdì 14 dicembre

Ore 11:30 - Fortnite Battle Royale

Ore 13:00 - Below

Ore 16:00 - Q&A Domande e Risposte

Ore 17:00 - PUBG x PS4

Ore 21:00 - Da Definire

Domenica 16 dicembre

Ore 21:00 - Fortnite feat. RNade_

L'ospite di A Night With verrà annunciato a breve, la programmazione è soggetta a modifiche, per tutti gli aggiornamenti vi invitiamo a seguire il nostro canale Twitch, registrandovi riceverete una notifica pochi minuti prima dell'inizio della trasmissione, inoltre l'iscrizione è obbligatoria per interagire in diretta con la redazione e la community.