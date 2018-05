PUBG: i qualifier per il Global Invitational 2018 sono in pieno svolgimento

È stato reso noto il programma dettagliato per i qualifier statunitensi relative al PlayerUnknown's Battlegrounds Global Invitational del 2018.

Il nuovo Invitational è un importante passo in avanti per la scena competitiva di PUBG, sia in premi in denaro che nel coinvolgimento diretto della stessa PUBG Corp..

La qualificazione del bracket nordamericano inizierà il 24 maggio con 320 squadre totali in gara. I gruppi saranno composti da sedici squadre ciascuno e le prime 10 squadre di ogni girone passeranno al secondo turno.

Il 25 maggio prenderà il via il secondo round e, anche in questo caso, le prime 10 squadre di ciascuna lobby avanzeranno al terzo turno che si disputerà il 26 e il 27 maggio. Il terzo turno vedrà la partecipazione delle migliori 80 squadre rimanenti, divise in quattro gruppi da 20 squadre ciascuna. Esattamente come i giorni precedenti, le prime 10 squadre passeranno alle qualificazioni finali a Burbank.

Il torneo conclusivo si svolgerà in California dal 22 al 24 giugno. Le 20 squadre sopravvissute si incontreranno per disputare dodici partite in una intensa tre giorni di competizione. Le tre squadre col punteggio più alto in classifica potranno staccare il biglietto al PUBG Global Invitational di Berlino che si terrà dal 25 al 29 luglio.

A Burbank, comunque, le 20 squadre si sfideranno per un montepremi totale di 150.000 Dollari. Il team più abile porterà a casa 32.000 Dollari.

La fase di qualificazione europea dell'IGP è, invece, già iniziata questo fine settimana., L'IGP sarà un evento globale con le migliori squadre d'Europa, del Nord America e dell'Asia.