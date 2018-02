PlayerUnknown's Battlegrounds ha raggiunto e superato quota quattro milioni di giocatori su Xbox One e per festeggiare questo risultato la casa di Redmond ha deciso di regalarea tutti coloro che hanno acquistato il gioco prima del 31 gennaio 2018.

I Battle Points potranno essere utilizzati per acquistare nuovi oggetti di personalizzazione per il proprio avatar, in vendita a 3.000 Punti Battaglia, oppure altri contenuti in vendita nello store in-game.

Ricordiamo che recentemente Microsoft ha annunciato anche un bundle che include Xbox One S da 1 Terabyte, una copia di PlayerUnknown's Battlegrounds e 30 giorni di abbonamento a Xbox LIVE Gold e Game Pass.