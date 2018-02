PUBG: questa settimana inizieranno i test per il nuovo sistema di matchmaking

Il sistema di matchmaking di PlayerUnknown's Battlegrounds sta per ricevere un aggiornamento gradito, almeno stando all'ultimo annuncio di PUBG Corp..

Lo scorso dicembre, il team di sviluppo ha preso in considerazione l'introduzione di un limite massimo di ping, ma ritiene necessario intervenire ancora una volta per affinare il sistema rendendolo ancora migliore.

"A differenza di quanto fatto in precedenza, divideremo il pool di matching in base al ping," ha affermato un nuovo post sul blog di PUBG Corp.". Ciò significa che gli utenti con ping inferiori avranno priorità durante il matchmaking.

Il team, dunque, punta a potenziare l'esperienza di gioco complessiva dei giocatori dividendo il matching in varie fasce, anziché "limitare la connessione in base al ping". Le fasi di test interni sono attualmente in corso per capire come si comporterà il nuovo metodo di matchmaking. Le prime prove in programma dovrebbero prendere il via già nel corso di questa settimana.

Il post sul blog ha anche chiarito che lo sviluppo di alcune nuove funzionalità ha subito dei ritardi a causa dell'imponente presenza di cheater nel titolo, cosa che ha appunto impegnato la squadra sugli sforzi anti-cheat, sottraendo energie e risorse preziose alla tabella di marcia.

Per questo motivo, la roadmap 2018 dedicata allo sviluppo (che doveva essere svelata in questi giorni) è stata rinviata a marzo. Inoltre, dovrebbe essere in arrivo anche una nuova patch per i server di test che si concentrerà sulla correzione di diversi bug e sull'ottimizzazione per il gioco, tra cui la rimozione della capacità del giocatore di vedere all'interno dell'aereo di spawn nel tentativo di migliorare le prestazioni del client e la stabilità dei server.

"La fruizione di PUBG rimane la nostra priorità", ha affermato PUBG Corp. "Continueremo a fare del nostro meglio per migliorare e mantenere il giusto ecosistema, ottimizzare il gioco e fornire nuovi contenuti per gli utenti."