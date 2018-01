PUBG raggiunge i 4 milioni di giocatori su Xbox One: in regalo 30.000 Battle Point

Dopo il grande successo riscosso su PC, PlayerUnknown's Battlegrounds continua a macinare grandi numeri anche su, raggiungendo sulla consolela bellezza di 4 milioni di giocatori. Per celebrare il traguardo verranno regalati 30.000 Battle Point agli utenti.

Per festeggiare il grande risultato, Microsoft e PUBG Corp. hanno deciso di regalare 30.000 Battle Point a tutti i giocatori di PlayerUnknown's Battlegrounds su Xbox One e a tutti gli utenti che decidessero di acquistare il gioco sulla console Microsoft entro il 31 gennaio. I punti verranno accreditati sull'account del giocatore a partire da febbraio.

Per chi non lo sapesse, i Battle Point sono la valuta virtuale di gioco che permette di acquistare nuovi oggetti cosmetici per il personaggio. Anche se per guadagnarli basta giocare online, ritrovarsi 30.000 Battle Point in un colpo solo può fare sicuramente comodo. Voi avevate intenzione di acquistare PlayerUnknown's Battlegrounds a breve?