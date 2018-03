PUBG riceverà modalità a tempo limitato in stile Fortnite

Le modalità a tempo limitato sono una delle feature più apprezzate di, dal momento che permettono ai giocatori di prender parte a match personalizzati con regole pensate ad hoc per rinfrescare di volta in volta l'esperienza di gioco offerta dal Battle Royale di Epic Games.

A quanto pare, PlayerUnknown's Battlegrounds prenderà spunto dal successo di Fortnite, accogliendo anch'esso le modalità a tempo limitato. Ad annunciarlo è stata proprio Bluehole, che di recente ha così dichiarato al riguardo:

"Siamo entusiasti di annunciare un nuovo sistema in arrivo su PlayerUnknown's Battlegrounds - la modalità Evento. Potete pensarla come una Partita Personalizzata con un preset in costante cambiamento. Ma si tratterà di qualcosa di più di un match custom, dal momento che sarà incluso del contenuto inedito, disponibile per un periodo di tempo limitato".

Sono quindi giunte le prime informazioni riguardo il primo di questi nuovi eventi.

"Questa settimana sarete in grado di giocare con un totale di 8 giocatori in un team con un drop rate dei fucili raddoppiato. Sappiamo che non si tratta di un grande cambiamento, me le cose si stanno appena muovendo".

PUBG è disponibile su PC e Xbox One.