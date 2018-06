PUBG: ritorna la Modalità Guerra, questa volta solo con Kar98ks e pistole

La Modalità Guerra di PlayerUnknown's Battlegrounds torna disponibile per tutti i giocatori con un nuovo evento a tempo limitato, introducendo questa volta nuove limitazioni: come arma primaria sarà consentito solo il fucile da cecchino Kar98ks, mentre come armi secondarie verranno date due pistole.

L'evento sarà disponibile a partire dalle 07:00 italiane di domani 8 giugno, protraendosi fino allo stesso orario di lunedì 11 giugno. Con l'occasione, dunque, gli utenti di PlayerUnknown's Battlegrounds potranno tornare a giocare con la Modalità Guerra, adeguandosi però alle nuove regole proposte dagli sviluppatori.

Gli utenti verranno inoltre equipaggiati con un mirino 4x e una singola granata a frammentazione, anche se non saranno presenti oggetti curativi. Questa volta si combatterà nella mappa Erangel: come al solito le squadre saranno composte da 10 giocatori, con l'obiettivo di arrivare a 150 punti per vincere la partita, senza dimenticare che la zona sarà predeterminata e non cambierà di dimensione durante il match.