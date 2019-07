PUBG è scontato ovunque per celebrare il lancio della Stagione 4

Per celebrare la pubblicazione della Patch 4.1 e il lancio della Stagione 4 di PlayerUnknown's Battlegrounds avvenuto oggi su PC, PUBG Corp. ha ben pensato di scontare il gioco su tutte le piattaforme.

Mentre vi scriviamo, il battle royale può essere acquistato a 14,99 euro su Steam e PlayStation Store, e ad appena 9,99 euro su Xbox One. Sulla piattaforma di casa Microsoft, tra l'altro, può anche essere giocato senza alcun costo aggiuntivo da tutti gli abbonati ad Xbox Game Pass.

La nuova stagione, ci teniamo nuovamente a precisare, è stata lanciata solamente su PC. I giocatori console dovranno purtroppo attendere qualche altra settimana. La più grande novità introdotta dalla Patch 4.1 è senza dubbio rappresentata dall'aggiornamento grafico di Erangel. La mappa, che occupa un posto speciale nei ricordi di tutti i giocatori di PUBG, è rinata con edifici rinnovati e un terreno più dettagliato. Le zone interessate sono molteplici, e spaziano dalla Centrale di Mylta alla Base militare, passando per la Prigione, la Cava e la spiaggia. Nelle immagini comparative raccolte in galleria potete farvi un'idea ben precisa sui miglioramenti applicati dagli sviluppatori.

La Stagione 4 è accompagnata dal Survivor Pass 4: Aftermath, che racconta la storia di Erangel e mette a disposizione ben 100 ricompense da sbloccare completando un gran numero di missioni. Per l'occasione è anche stato introdotto il nuovo sistema di missioni cooperative, che consente a tutti i giocatori di PUBG di collaborare per 12 settimane per portare a termine le missioni. Il Survivor Pass: Aftermath terminerà ufficialmente il 16 ottobre 2019. Non sono mancati neppure una moltitudine di bug fix, bilanciamenti al gameplay e miglioramenti all'esperienza di gioco. Per maggiori dettagli al riguardo, vi consigliamo di consultare le note complete della patch 4.1 disponibili sul sito ufficiale.