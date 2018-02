PUBG: secondo Digital Foundry, un porting per Switch è tecnicamente fattibile

Nelle scorse settimane,è stato pubblicato sui dispositivi mobili , esclusivamente in Cina. Dal punto di vista tecnico, questa versione è stata notevolmente ridimensionata, ma conserva intatto lo spirito del gioco e il numero di giocatori in partita, ovvero 100.

Digital Foundry ha subito colto l'occasione per passare sotto la lente d'ingrandimento questa versione, e dall'analisi condotta è emerso qualcosa di davvero interessante. Secondo la redazione, un porting per Nintendo Switch sarebbe perfettamente fattibile. Prima non sembrava possibile, poiché PlayerUnknown's Battlegrounds richiede una CPU potente per poter gestire contemporaneamente così tanti giocatori, non a caso talvolta inciampa persino su Xbox One e Xbox One X. Un aspetto che non potrebbe che essere ulteriormente esacerbato su Switch.

Gli sviluppatori di Tencent tuttavia sono riusciti a riadattare il gioco per gli smartphone, con tutte le limitazioni del caso. Le CPU dei cellulari di fascia alta attualmente disponibili sul mercato sono sicuramente più potenti di quella montata da Switch, ma il titolo si è dimostrato anche altamente scalabile e in grado di girare su smartphone meno prestanti. Alla luce di ciò, non paiono esserci impedimenti tecnici tali da impedire la realizzazione di una versione per Switch. Lo sviluppo di questa versione potrebbe anche essere notevolmente facilitato, poiché il team dovrebbe preoccuparsi di un'unica piattaforma, e non di innumerevoli dispositivi.

Chiaramente, siamo nel campo delle speculazioni. PlayerUnknown's Battlegrounds, al momento, è disponibile esclusivamente su PC (via Steam), Xbox One e sui dispositivi mobili cinesi.