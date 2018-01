PUBG: sedici i team invitati all'evento Intel Extreme Masters di Katowice

Le squadre che parteciperanno al prossimo torneodedicato a PlayerUnknown's Battlegrounds sono state ormai quasi tutte decise: team del calibro diaffiancheranno i team precedentemente invitati dall'organizzazione dell'evento.

PlayerUnknown's Battlegrounds è uno dei più grandi successi dello scorso anno, diventando il titolo più giocato su Steam e rivaleggiando con un colosso come League of Legends per il numero di spettatori su Twitch.

Il 12 gennaio è stato annunciato che PUBG avrebbe fatto parte dell'Intel Extreme Masters Katowice presentando un montepremi complessivo di $ 50.000. La prima uscita "ufficiale" di PUBG ad un evento esport è stata all'IEM di Oakland nel novembre scorso, che ha visto un impressionante prize pool di 200.000 dollari ed è stata vinta dai francesi di AVANGAR contro il roster del team Against all Authority.

Alcuni team, come FaZe Clan, TSM e Ghost Gaming hanno ricevuto inviti diretti per Katowice. Altri invece hanno dovuto guadagnarsi il posto nell'evento polacco attraverso qualificazioni online che si sono concluse un paio di giorni fa, il 28 gennaio.

In Europa sono stati Team Kinguin, AVANGAR e Airstation Mike a staccare un biglietto per il torneo, mentre nel Nord America si sono qualificati gli OpTic Gaming, Noble Esports e Cloud9. Altrove, la Kaos Latin Gamers è stata la squadra qualificata per la regione sudamericana. Questa è l'unica squadra non nordamericana o europea presente finora al torneo.

C'è comunque un po' di speranza per le squadre che non sono riuscite ancora a qualificarsi: tre, infatti, sono gli inviti vacanti ancora da annunciare. Con team del calibro di Team Liquid, FlyQuest, Team Envy ed eUnited che non sono riusciti a qualificarsi per la fase finale del torneo, le probabilità che gli inviti arrivino alle organizzazioni più piccole sono davvero ridotte al lumicino.

Ad ogni modo siamo davvero curiosi di seguire da vicino l'evento, non solo perché sarà il primo evento ufficiale del 2018 per PUBG ma anche – e soprattutto – perché proprio il titolo firmato Bluehole Corp. ha ancora tutto da dimostrare sotto il profilo esportivo.