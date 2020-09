PUBG: il set da clown assassino è gratis per tutti gli utenti PS Plus

Dopo aver regalato a tutti gli abbonati a PlayStation Plus il nuovo Combat Pack di Call of Duty Warzone, Sony torna all'attacco con un altro bundle ricco di contenuti per i giocatori di PlayerUnknown's Battleground, uno dei due giochi gratuiti di settembre con il PS Plus.

Aggiungendo il pacchetto di atterraggio di PUBG alla propria raccolta si ottengono gratuitamente il Set da clown assassino, 5 biglietti per avanzare di livello nel pass stagionale e la skin Rip Tide per l'SLR facente parte della serie Battlestat, ovvero la collezione di mimetiche che tengono traccia delle uccisioni effettuate con quell'arma. I contenuti in questione vengono aggiunti al profilo tramite casse e vanno quindi aperti dal giocatore visitando il menu adibito alla personalizzazione.

Nel caso in cui foste interessati, potete riscattare il pacchetto direttamente da console visitando lo store oppure aggiungendo al carrello il pacchetto dalla versione web del PS Store:

L'offerta in questione sarà valida fino alle ore 19:00 italiane del prossimo 6 ottobre 2020, avete quindi poco più di un mese di tempo per procedere al riscatto del DLC.

Sapevate che Tim Sweeney di Epic Games ha di recente pubblicizzato PUBG per iPhone?