PUBG Stagione 11, finestra di lancio: indizi da PUBG Mobile dalla Cina

Prosegue il supporto offerto dal team di sviluppo all'universo di Player's Unknown BattleGrounds, tra aggiornamenti e nuovi annunci indirizzati agli appassionati del battle royale.

Dopo aver aperto le preregistrazioni per PUBG New State, - nuovo capitolo della serie - gli sviluppatori di PUBG Studio proseguono nell'opera di creazione di nuovi contenuti per l'IP. Al momento, in particolare, la community del battle royale è in attesa di notizie ufficiali sull'avvio della nuova stagione di PUBG. Dettagli in merito potrebbero essere giunti con anticipo direttamente dalla Cina, grazie ad un update reso di recente disponibile sulla versione locale di PUBG Mobile.

A segnalarlo è il dataminer attivo su Twitter come "PlayerIGN" riporta infatti un estratto di un messaggio - ovviamente in cinese mandarino - condiviso dal team di sviluppo sul titolo. Secondo la traduzione riportata dall'appassionato, la comunicazione rassicurerebbe l'utenza PC in merito all'imminente esordio di nuovi contenuti sulla piattaforma. In particolare, si riferisce, la Survival Season 11 di PUBG dovrebbe portare con sé inedite evoluzioni del comparto narrativo. Per quest'ultimo non viene offerta una data di lancio specifica, ma si conferma che l'esordio dovrebbe avvenire nel corso del mese di aprile.



In attesa di ulteriori dettagli, ricordiamo che il nuovo PUBG: New State sarà ambientato nel futuro, nello specifico nel 2051.