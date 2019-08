PUBG: la Stagione 4 si presenta in trailer, annunciato il cross-play su console!

Direttamente dalla Gamescom 2019, ha preso il via l'appuntamento speciale con Inside Xbox, un'occasione per scoprire tutte le novità in arrivo nel mondo videoludico della Casa di Redmond!

Tra i protagonisti dello show verdecrociato, troviamo anche Player Unknown's Battlegrounds, che si prepara ad accogliere nuove ed importanti novità. Direttamente dal palco dell'evento Microsoft è infatti stato mostrato un nuovo trailer interamente dedicato alla Stagione 4 di PUBG: potete visionare il filmato direttamente in apertura a questa news. Confermata inoltre la data di esordio dei nuovi contenuti. La nuova stagione, denominata "Aftermath", debutterà tra pochissimo, ovvero il prossimo 27 agosto. La Season 4 di PUBG porterà con sé ricompense, nuovi item e nuove feature.



Dal palco dello show Microsoft è giunta tuttavia un'ulteriore ed interessante notizia per la community di PUBG. Il team di sviluppo ha infatti annunciato che molto presto verrà implementato il crossplatform play per console. In questo modo, i giocatori Xbox potranno competere con quelli Playstation. Sono stati condivisi dettagli anche sulle tempistiche: l'arrivo della feature è fissato per il tardo settembre per i public test server e per l'inizio d'ottobre per i live server.



Durante l'evento, sono giunte novità per Ghost Reacon Breakpoint e per il catalogo di Xbox Game Pass.