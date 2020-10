PUBG Stagione 9: uno sguardo a Paramo, la prima mappa dinamica del battle royale

Dopo i teaser dei giorni scorsi, PUBG Corp. ci ha offerto il primo sostanzioso assaggio di Paramo, la prima mappa dinamica di PlayerUnknow's Battlegrouds.

Paramo è una mappa tema vulcanico che debutterà in PUBG durante la Stagione 9, il cui inizio è fissato per il 21 ottobre su PC e per il 29 ottobre su PlayStation 4 e Xbox One. Nelle scorse ore gli sviluppatori hanno pubblicato una breve clip video che mette in risalto la sua natura dinamica, con l'ambientazione che cambia radicalmente, con tutta probabilità a causa dell'eruzione vulcanica. Un attimo prima si vede un panorama verdeggiante, un attimo dopo lo scenario diventa apocalittico, con la caduta di ceneri spinte dal vento. I cambiamenti influenzeranno anche il gameplay, come spiega chiaramente la didascalia che accompagna la clip: "Una nuova mappa. Migliaia di possibilità". Trovate il nuovo teaser, assieme a quello della giornata di ieri, in calce a questa notizia.

Oltre alla nuova mappa, dalla Stagione 9 di PlayerUnknow's Battlegrounds possiamo aspettarci anche tante altre novità, come un nuovo Pass della Battaglia, oggetti sbloccabili e novità di gameplay. Maggiori dettagli verranno comunicati a ridosso del lancio, al quale mancano poche settimane.