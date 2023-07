PUBG, una storia d'amore finita male: una coppia indiana è stata denunciata

Gli ultimi mesi hanno visto l'iconica produzione targata Krafton per nulla sotto le luci dei riflettori del panorama videoludico. All'inizio dell'anno si è parlato infatti di come gli sviluppatori di PUBG vogliano creare il rivale di Escape From Tarkov, ma le notizie relative al celebre Battle Royale sono davvero poche.

Tuttavia, a distanza di un paio di mesi dall'acquisizione del 10% di People Can Fly ad opera del publisher di PUBG, rimbalza sulla rete una storia interessante che vede come protagonisti proprio Player Unkown Battlegrounds e l'amore: nelle ultime ore si è parlato parecchio delle vicissitudini di un uomo e di una donna indiana (Seema Ghulam Haider e Sachin Meena) che, dopo essersi innamorati a seguito di un incontro online proprio grazie al suddetto titolo, sono stati arrestati sul suolo indiano.

Di per sé la storia sarebbe paradossale, se non fosse che alcuni report del New York Times e altre investigazioni hanno fatto emergere una realtà più complicata: le ragioni dietro l'arresto della coppia sarebbe da additare all'ingresso della donna di origini pakistane sul suolo indiano avvenuto illegalmente. Lei, infatti, ha iniziato una storia d'amore in India da due mesi con quello che oggi è il suo compagno in India, seppure non fosse per lei possibile giungere nel Paese. I due hanno così dato il via, a conti fatti, ad una relazione segreta - ed illegale -.

Dalle ricostruzioni emerse a seguito della vicenda, sembrerebbe che il rapporto sia nato a seguito dell'incontro tra i due nel 2019. Le testimonianze dei familiari riportano una situazione affettiva tutt'altro che poggiata sull'approvazione dei parenti, complice la provenienza della donna da "un Paese nemico". A seguito di queste problematiche, i due innamorati hanno dato il via ad una relazione che sforava i confini della legalità e che, sfortunatamente per loro, ha portato al loro arresto proprio a seguito del tentativo di ufficializzare il fidanzamento.

Dopo essersi rivolti ad un avvocato del posto, quest'ultimo ha provveduto a denunciare Seema Ghulam Haider e Sachin Meena dopo che è venuto a conoscenza della provenienza della donna. "Sono rimasto sbigottito quando ho scoperto che lei e i suoi figli avevano passaporti pakistani. Si stava informando sulla procedura per sposarsi in India". I due non vivranno di certo per sempre felici e contenti, trasformando di fatto l'amore sbocciato tramite PUBG in un crimine avvenuto sul suolo indiano.