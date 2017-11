PUBG: svelata la copertina dell'edizione fisica per Xbox One

Il fenomeno videoludico, ben noto ai giocatori su, si appresta a sbarcare anche suin edizione sia digitale che fisica, e nelle ultime ore è stata svelata la copertina che popolerà gli scaffali dei negozi.

Il visual scelto per la confezione fisica poco si discosta dalla cover già in mostra su Steam, ma nel caso di Xbox One sarà arricchito dalla dicitura "Xbox One console exclusive" e il logo della tecnologia HDR. Come dichiarato durante l'annuncio dell'E3, il titolo sarà ottimizzato per la nuova console Xbox One X, e anche questo dettaglio sarà presente sulla copertina.

PlayerUnknown's Battltegrounds uscirà su Xbox One il 12 dicembre 2017, e farà parte del programma Xbox Game Preview.