PUBG, Tencent lavora con la polizia cinese per fermare i cheater: 120 arresti

Il problema dei cheater è ormai qualcosa di riconosciuto all'interno di. Il gioco ideato da Brendan Greene ha raggiunto una tale fama e successo, che non può di certo lasciar perdere un baco capace di rovinare l'esperienza di gioco a tantissimi utenti.

Il problema, come confermato dallo stesso Greene, proviene maggiormente dalla Cina, e proprio per questo motivo, Tencent, publisher per il gioco in territorio orientale, ha deciso di stringere una collaborazione con la polizia locale per fermare i cheater.

Come riportato da GamesIndustry.biz, il lavoro sinergico delle due parti sta portando i primi frutti: sono già 120 gli arresti nel momento in cui scriviamo. La pena per "disturbare i network dei computer" può portare fino a 5 o più anni di carcere.

Staremo a vedere come la situazione si evolverà nei prossimi giorni. PlayerUnknown's Battlegrounds è disponibile ora per PC e Xbox One (in Accesso Anticipato).