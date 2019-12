PUBG si tinge di rosso con la patch 5.3: in arrivo un nuovo splatter system

Playerunkown's Battlegrounds si prepara ad accogliere la patch 5.3, aggiornamento che introdurrà un nuovo splatter system per migliorare gli effetti del sangue, rendendo il gioco più truculento e realistico.

Dopo la pubblicazione della patch 5.2 di PUBG, update che aveva aggiunto modifiche a Vikendi, le Trappole di Chiodi e un nuovo sistema chiamato "PUBG Labs", la nuova patch 5.3 introdurrà dei nuovi effetti grafici per gli schizzi di sangue.

Il nuovo splatter system offrirà diversi vantaggi tangibili nel corso delle partite. In primo luogo, sparare alla testa o al collo di un nemico produrrà ora un effetto diverso che si distinguerà da quello dei normali colpi al corpo, dando così un feedback più accurato durante le sparatorie.

L'altro vantaggio è che ora il sangue si attaccherà alle pareti e al terreno ogni volta che un giocatore verrà colpito nelle vicinanze, rendendo l'idea che in quel punto della mappa si è consumato uno scontro a fuoco.

La patch 5.3 aggiungerà inoltre la possibilità di caricare le impostazioni del gioco sul cloud (tutto tranne le impostazioni grafiche e l'opzione di rendering del personaggio). Il backup è legato al vostro account e potrà essere scaricato ogni volta che utilizzerete un nuovo PC.

La patch 5.3 di PUBG arriverà su PC la prossima settimana, per poi essere pubblicato in seguito anche su PS4 e Xbox One. Intanto ricordiamo che le loot box a pagamento sono state rimosse dalle ricompense.