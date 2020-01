PUBG: un trailer svela la nuova mappa distruttibile Karakin

I fan di PlayerUnknown's Battleground stanno aspettando con ansia la sesta stagione del gioco, e gli sviluppatori hanno appena contribuito ad innalzare l'hype, diffondendo un trailer della nuova mappa distruttibile, chiamata Karakin, e che cambierà un bel po' le carte in tavola del padre dei battle royale.

Si tratta infatti di una mappa per 64 giocatori, che offrirà diversi elementi distruttibili, per cui il giocatore potrà fal saltare in aria muri, pareti ed edifici per scovare e colpire i propri avversari. Un bel cambiamento nel genere insomma.

La Stagione 6 di PUBG sarà disponibile a partire dal 22 Gennaio 2020, e la nuova mappa non è l'unico cambiamento che ci si aspetta: il nuovo aggiornamento dovrebbe infatti portare in dote nuovi oggetti, nuove armi, nuovi modi di giocare e diverse modifiche al bilanciamento attuale delle armi.

Gli sviluppatori intanto continuano la loro lotta contro gli hacker e i cheater, per rendere l'ambiente di gioco quanto più sano è possibile: per capirlo basta dare un'occhiata ai numeri dichiarati: ogni settimana su PUBG vengono bannati 100.000 account.

PUBG ha venduto 10 milioni di copie negli ultimi 18 mesi, ed ancora oggi vanta tantissimi giocatori attivi su tutte le piattaforme, confermandosi uno dei videogiochi più popolari di questi tempi.