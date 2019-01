PUBG: un'app vi permette di scoprire se avete ucciso uno streamer

Se vi siete sempre chiesti se, vista la popolarità del gioco ed il numero di dirette streaming effettuate ogni giorno, durante una sessione di PlayerUnknown's Battleground avete ucciso proprio uno streamer, citando una delle più popolari frasi dell'Internet di qualche tempo fa, "There's an app for that".

Gli sviluppatori del videogame hanno infatti reso disponibile un'applicazione che si basa sulle API di PUBG, e va indietro nella ricerca fino a 14 giorni prima del momento in cui essa viene effettuata. Vi basta inserire il vostro nome utente sul sito, che vi mostrerà tutte le volte in cui avete ucciso (o siete stati uccisi da) uno streamer, con tanto di link alla diretta video.

L'app si chiama PUBG Report, e anche se al momento ha alcune limitazioni, tra cui il fatto di essere disponibile solamente su Steam e Twitch e quello di non essere precisa al 100% dichiaratamente, si è già rivelata di gran successo tra i fan, tanto che gli sviluppatori hanno dichiarato di voler introdurre anche il supporto per le console e per la piattaforma streaming Mixer.

Che ne pensate dell'idea? Vi attira l'idea di rivedere le vostre imprese in-game? Avete già scoperto se dovete aggiungere una tacca sul vostro fucile con il nome di uno YouTuber?