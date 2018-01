PUBG: uno streamer accusa un giocatore di barare, durante un evento di beneficenza

Non c'è niente di più imbarazzante che raggiungere la fine di una partita, il tuo commento e rendersi conto che il giocatore che vince sta, con tutta probabilità barando. Questo, in sostanza, è successo allo streamerche stava trasmettendo in torneo di beneficenza, ospitato dal canale Twitch ufficiale di PUBG.

Dato che il gioco è stato ufficialmente rilasciato solo alla fine del 2017, c'è ancora un bel po' di lavoro da fare per contrastare i cheater.

Qui, però, l'imbroglio era sotto gli occhi di tutti. BustinTheNuts, come dicevamo, stava commentando l'evento ExtraLife Charity e a un certo punto ha notato che uno dei giocatori rimasti in piedi nelle fasi finali del match sembrava sapere esattamente e in ogni momento dove si trovavano i propri avversari.

Lo streamer è sbottato incredulo commentando: "Come fa a sapere dove si trova l'avversario? Come fa questo ragazzo a sapere sempre dove si trova? Avete notando vero? È così strano, sa esattamente dove si trova, non è strano? Lui sa dove si trovano tutti. Mi sembra strano. Sta fissando quell'albero ma non c'è stata alcuna visione dell'avversario. Sapeva del ragazzo che voleva sorprenderlo ai fianchi e ora questo. Anche con un ritardo nella risposta non c'è modo che potesse saperlo così in fretta".

Ovviamente lo streamer, che non poteva fare nulla per fermare l'incontro, non ha smesso di commentare esprimendo tutte le proprie perplessità in merito. L'evento, infatti, è finito in favore del presunto cheater.

Ad ogni modo, forse questa volta si può pure fargliela passare la leggerezza, visto che comunque l'evento è organizzato per beneficenza e porterà circa 300.000 dollari agli ospedali pediatrici. Ciò che è certo, a ogni buon conto, è che urge un intervento di PUBG Corp. per arginare il dilagare di pratiche scorrette in un titolo che in meno di un anno ha già "raccolto" oltre 700 milioni di dollari su Steam.