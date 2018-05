PUBG: l'update 14 migliorerà le prestazioni su PC? Trapela il changelog della patch

Sul sito ufficiale di PUBG Vietnam è emerso il changelog dell'update 14 di PlayerUnknown’s Battlegrounds, lasciando intendere che la versione PC del gioco riceverà diversi miglioramenti tecnici a breve, a partire dalle prestazioni e dal sistema di anti-hacking.

L'utente di Reddit PascalMrHi23 ha tradotto il changelog in inglese, permettendoci di conoscere i primi dettagli sulla patch 14 destinata alla versione PC di PUBG. Tanto per cominciare, l'aggiornamento mira a perfezionare il bilanciamento del gioco, incrementando nello specifico il raggio di azione delle granate e la potenza degli esplosivi. Previsto anche un nuovo sistema di anti-hacking per contrastare i cheater, in arrivo sui test server in modo da raccogliere i primi feedback degli utenti.

Stando al chengelog, inoltre, l'update 14 dovrebbe includere diversi miglioramenti sul versante tecnico, andando ad ottimizzare le prestazioni in termini di rendering e frame rate, così da garantire un'esperienza di gioco più fluida anche nelle situazioni concitate. A questo si aggiungerebbero diverse migliorie al net code, con l'obiettivo di ridurre gli eventuali problemi di latenza lamentati da alcuni giocatori.

Nell'attesa di conoscere ulteriori dettagli sull'aggiornamento, aspettando che venga pubblicato il changelog in lingua inglese, ricordiamo che proprio nella giornata di ieri PUBG Corp e Bluehole avevano parlato dell'impegno relativo all'ottimizzazione di PlayerUnknown’s Battlegrounds, obiettivo che potrebbe iniziare a concretizzarsi con la prossima patch in arrivo su PC.