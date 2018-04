PUBG vedrà arricchita la propria mappa Savage con delle cave sotterranee

Gli sviluppatori di PlayerUnknown's Battlegrounds hanno annunciato di voler rendere ancor più sofisticata e variegata l'esperienza di gioco nella nuova mini-mappa, Savage, inserendoci un sistema di gallerie sotterranee, oltre a nuovi veicoli e nuove armi non ancora annunciati.

Alcuni dettagli sulla "nuova versione" della mappa sono condivisi nel post che si può trovare su Steam: questo sistema di tunnel è ispirato ad una cava realmente esistente, la Phraya Nakhon Cave, che si trova a Bangkok, in Thailandia. Sarà possibile atterrare con il paracadute direttamente al suo interno, ed una volta esplorata offrirà varie opzioni per fuggire e tornare in superficie.

Al momento il team non è ancora pronto a mostrare pubblicamente la nuova versione della mappa, perché i lavori non sono ancora terminati; sarà però disponibile nei server di test, ma non c'è ancora una data ufficiale.

Sul versante delle armi invece tutto ancora tace: nessuna anticipazione da parte degli sviluppatori su quali saranno le nuove bocche da fuoco che verranno introdotte nel gioco. Tra i nuovi veicoli invece troveremo il Tuk Tuk, una sorta di risciò motorizzato. Ulteriori dettagli riguardanti armi e veicoli verranno presto condivisi dagli sviluppatori.

Voi cosa ne pensate di Savage? Ritenete che 4 km x 4 km sia un'estensione troppo piccola per un gioco come PlayerUnknown's Battlegrounds? I cambiamenti introdotti dagli sviluppatori potrebbero effettivamente arricchire l'esperienza di gioco?