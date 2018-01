PUBG: vendite in salita su PC con la versione 1.0; in futuro arriverà una mappa innevata

Come saprete già,è da poco uscito dalla sua fase di Early Access su PC, raggiungendo quindi la sua versione 1.0. A quanto pare, oltre a presentare diverse migliorie tecniche, questa build del gioco ha giovato anche alle entrate finanziarie di

Di seguito, le dichiarazioni di Chang Han Kim, CEO di PUBG Corp.: "Sia i giocatori attivi giornalmente che il profitto sono aumentati. Sebbene abbiamo riscontrato problemi ai server e alla latenza di gioco, abbiamo ormai quasi sistemato il tutto. L'ultimo fattore che dovremo mettere a punto sarà quello riguardante la mappa desertica, che stiamo bilanciando in base al feedback dei giocatori. Riscontriamo delle opinioni diverse da parte dagli utenti veterani che hanno giocato sui server di prova e tra i nuovi giocatori arrivati dopo il lancio [della versione 1.0], quindi dobbiamo essere estremamente cauti".

Il CEO della compagnia ha poi assicurato che, dopo la temporanea eliminazione della pioggia, le condizioni meteo faranno il loro ritorno in futuro, con addirittura l'introduzione di una mappa innevata.

"La permanenza dei gicoatori con la nebbia e la pioggia era troppo bassa e abbiamo dovuto tagliarli fuori. Ci sono relativamente molti giocatori che abbandonano la partita quando pensano che sia scomodo proseguire, in quanto non esiste alcuna penalità di sorta attualmente. Ovviamente, non abbiamo intenzione di escludere il meteo permanentemente, e provvederemo una volta che avremo effettuato test e regolazioni. Abbiamo in pianificazione anche il lancio di una mappa innevata".

PlayerUnknown's Battlegrounds è disponibile su PC e in Accesso Anticipato su Xbox One. Bluhole ha recentemente accennato di un possibile approdo del suo titolo su PlayStation 4 e della volontà di espandere il franchise ad altri media.