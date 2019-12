PUBG ha venduto 10 milione di copie negli ultimi 18 mesi

PlayerUnknown's Battleground è diventato un fenomeno di costume ed ha contribuito a lanciare un genere, quello dei Battle Royale, che poi con Fortnite ha avuto la sua definitiva e sembra inarrestabile consacrazione. Con la concorrenza però, PUBG è stato un po' relegato fuori dalla luce dei riflettori.

Questo però non significa che non stia continuando ad andare fortissimo. Lo dicono i numeri: PUBG ha venduto 10 milioni di unità negli scorsi 18 mesi tra console e PC, portando le copie vendute ad un totale di oltre 60 milioni.

Non sappiamo però come queste si dividano tra le varie piattaforme, ma non è molto importante ai fini del risultato finale, anche perché tra questi numeri non sono compresi quelli della versione mobile del gioco, che è stata scaricata oltre 600 milioni di volte, sta per superare il miliardo di dollari in guadagni generati, senza contare il mercato cinese, che a sua volta non è compreso in questi dati.

Insomma, PUBG sta continuando a macinare numeri davvero ottimi, tanto che su Steam è spesso tra i tre giochi più giocati, assieme agli altri due membri della triade dei multiplayer online, ossia CS:GO e Dota 2.

Che ne pensate del suo successo? Nel frattempo è arrivata la patch 5.3 di PUBG, di cui trovate tutte le informazioni nella nostra news. Avete già saputo di Prologue, il nuovo progetto dell'autore di PUBG?