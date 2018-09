PUBG: la versione 1.0 debutta oggi su Xbox One, ecco tutti i dettagli

Dopo circa nove mesi, quest'oggi l'edizione Xbox One di PlayerUnknown's Battlegrounds esce finalmente dall'accesso anticipato e debutta nella sua versione 1.0 grazie a un corposo aggiornamento che introduce una lunga serie di novità.

L'update 1.0 di PUBG include:

la mappa Sanhok : ambientazione di dimensioni ridotte ispirata alle isole del Sud -Est asiatico

: ambientazione di dimensioni ridotte ispirata alle isole del Sud -Est asiatico la modalità speciale Guerra (disponibile da metà settembre): una sorta di deathmatch in cui sarà possibile tornare in battaglia più volte nel corso della partita

gli Achievements

un nuovo sistema di loot box con valuta in-game utilizzabile per acquistare vari oggetti estetici

diversi cambiamenti all'interfaccia

miglioramenti alle prestazioni sia su Xbox One che su Xbox One X

nuove armi (fucile d'assalto QBZ, fucile da cecchino QBU)

nuovo veicolo (pick-up Rony)

Per tutti i dettagli e gli approfondimenti del caso, rimandiamo al changelog completo della versione 1.0 di PlayerUnknown's Battlegrounds per Xbox One.

"Ci sono un sacco di cose a cui pensare dietro le quinte per preparare il lancio di PUBG su Xbox One (i nostri team sparsi per il mondo stanno lavorando duramente). Siamo grati per il vostro supporto, specialmente da parte di coloro che sono con noi fin da dicembre. Tenete d'occhio gli update sui nostri canali e su Reddit", queste la parole di Nico Bihary di Microsoft, producer del gioco.